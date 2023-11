Incidenti a Palermo: traffico rallentato e tre feriti non gravi

Tre incidenti hanno colpito Palermo questa mattina, causando seri problemi al traffico in varie parti della città. In particolare, il traffico è stato notevolmente rallentato in viale Regione Siciliana, vicino al ponte Corleone, in direzione Catania. Questo è stato il risultato di un tamponamento che ha lasciato una persona lievemente ferita ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia municipale e il personale del servizio medico d’urgenza (118).

L’incidente in viale Regione Siciliana è stato ulteriormente complicato dai lavori in corso nelle vicinanze del ponte, programmati per concludersi entro dicembre. Questi lavori hanno aggravato la situazione, causando code chilometriche e ritardi significativi.

Altri incidenti sono stati registrati in città, tra cui uno in piazza della Pace, che ha coinvolto un’auto e una moto, e uno in via Santicelli, con due auto coinvolte. In entrambi questi casi, c’è stata almeno una persona ferita, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione, con la vita esclusa dal pericolo.

Gli investigatori dell’infortunistica della polizia municipale sono al lavoro per stabilire le cause degli incidenti e hanno effettuato tutti i rilievi necessari.

© Riproduzione riservata.