Tamajo: al via i nuovi contributi per le aziende colpite dal ciclone Harry

Le imprese siciliane che hanno subito danni in seguito al passaggio del ciclone Harry riceveranno nei prossimi giorni una nuova quota dei contributi previsti dalla Regione. L’avvio dei pagamenti è previsto nel corso della settimana, dopo la conclusione delle verifiche amministrative relative alle domande presentate attraverso il secondo avviso pubblico.

A comunicarlo è l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che ha precisato: «Partiranno già nel corso di questa settimana gli ulteriori pagamenti dei contributi destinati alle imprese danneggiate dal ciclone Harry, una volta conclusa l’istruttoria delle istanze presentate nell’ambito del secondo avviso».

L’assessore ha ricordato che una prima erogazione, pari a 20 milioni di euro, è stata già destinata alle aziende aventi diritto. In una fase successiva, il governo Schifani ha disposto un incremento delle risorse disponibili, portando il fondo complessivo destinato ai ristori a oltre 25 milioni di euro.

Per consentire l’accesso ai contributi a un numero maggiore di imprese, la Regione ha predisposto un secondo bando rivolto alle attività economiche che non avevano partecipato alla prima procedura. Contestualmente è stata prevista la possibilità, per le aziende che avevano inoltrato pratiche prive della documentazione completa, di integrare gli atti entro il termine del 22 giugno scorso.

«Completate le verifiche necessarie sulle nuove istanze e sulle integrazioni pervenute – conclude Tamajo – si procederà ora all’erogazione delle somme spettanti ai beneficiari, così da garantire il sostegno alle imprese colpite dagli eventi calamitosi».

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