Fratel Biagio Conte, memoria e testimonianza di solidarietà

Nel terzo anniversario della scomparsa di Fratel Biagio Conte, la Regione Siciliana ha ricordato la figura del missionario laico che per anni ha operato a favore delle fasce più fragili della società. Il ricordo istituzionale è stato affidato alle parole del presidente della Regione, Renato Schifani, che ha sottolineato il valore umano e sociale dell’impegno portato avanti da Fratel Biagio Conte.

«Nel ricordare Fratel Biagio Conte a tre anni dalla sua scomparsa, la Sicilia rende omaggio a un uomo che ha fatto della solidarietà e della carità una scelta di vita», ha dichiarato Schifani, richiamando il percorso di semplicità e coerenza che ha caratterizzato l’azione del missionario. Il presidente ha evidenziato come Fratel Biagio abbia operato accanto agli ultimi, offrendo sostegno concreto, ascolto e attenzione alla dignità delle persone in difficoltà.

Nel messaggio diffuso in occasione dell’anniversario, viene rimarcato come l’esempio lasciato da Fratel Biagio rappresenti «un patrimonio morale per tutta la nostra comunità» e un richiamo costante alla responsabilità collettiva.

«Il suo esempio rappresenta un invito a non voltarsi dall’altra parte», ha aggiunto Schifani, sottolineando il significato civile e umano di un impegno che continua a essere attuale.

La Regione Siciliana, nel ricordarne la memoria, ha ribadito il riconoscimento verso un’esperienza che, secondo quanto affermato, «continua a parlare alle coscienze e a indicare una strada di umanità e speranza».

Alle iniziative commemorative si è aggiunto anche un omaggio poetico dedicato a Fratel Biagio Conte dal poeta Rosario La Greca, realizzato nel giorno del terzo anniversario della sua morte.

Fratel Biagio, la tua voce risuona nel tempo

Fratel Biagio Conte, la tua voce risuona

e risuonerà nel tempo, tu anima buona

hai parlato, gridato all’opulenta società,

che grande è il bisogno di solidarietà.

Un messaggio colmo di speranza e carità,

teso ad accendere nei cuori germogli di generosità,

di bene e fraterna condivisione.

Fratel Biagio, una vita in dono, una missione,

sposo innamorato di Madonna povertà,

come il Santo poverello d’Assisi, esempio d’umiltà.

Vestito d’un saio verde andante

e il bastone del pellegrino errante,

un testimone dell’amore misericordioso di Dio.

Un amore immenso, smisurato, pio,

che tu, Fratel Biagio, hai riversato sui poveri,

gli emarginati, gli ultimi, tuoi fratelli veri.

Nel tuo sguardo, nel sorriso, si rispecchiava

la luce di Dio, una luce ardente che irradiava,

oltre l’amore, consolazione, speranza e protezione.

Ora che sei lassù, continui la missione

accanto al Signore Gesù, intercedi col Padre Celeste

per i tuoi figli prediletti, travolti dalle tempeste

della vita, per condurli al porto sicuro, verso l’Infinito.

Rosario La Greca.

👁 Articolo letto 232 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.