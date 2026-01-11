Pronto Soccorso siciliani, Saverino: “Situazione insostenibile”

La pressione sui pronto soccorso siciliani ha raggiunto livelli definiti critici dalla deputata regionale del Partito democratico Ersilia Saverino, che ha segnalato una situazione ritenuta non più sostenibile. L’esponente del Pd all’Assemblea regionale siciliana ha presentato un’interrogazione indirizzata al presidente della Regione e all’assessore alla Salute, sollecitando interventi immediati e strutturali per fronteggiare l’emergenza in corso.

Secondo Saverino, l’attuale fase influenzale, aggravata dalla diffusione della variante K del virus A H3N, ha evidenziato carenze già note del sistema sanitario regionale. “I pronto soccorso operano in condizioni di sovraffollamento estremo, con centinaia di pazienti costretti ad attendere per ore e reparti che superano ampiamente la capienza prevista”, ha dichiarato, richiamando dati ricavati da fonti aperte. In alcune strutture, in particolare nelle aree metropolitane di Catania e Palermo, la saturazione avrebbe superato il 150 per cento, arrivando in casi limite oltre il 400 per cento, con pazienti trattenuti su barelle anche oltre le 24 ore.

La parlamentare regionale ha sottolineato come il ripetersi di simili scenari non possa più essere considerato un evento eccezionale. “La gestione di emergenze prevedibili, come i picchi influenzali, senza un piano di prevenzione e senza il rafforzamento della sanità territoriale, dimostra l’assenza di una programmazione adeguata”, ha affermato. Saverino ha inoltre richiamato la persistente carenza di personale medico e infermieristico, la riduzione dei posti letto e il mancato pieno utilizzo delle strutture territoriali, fattori che, a suo giudizio, stanno compromettendo il funzionamento ordinario degli ospedali.

Nell’atto ispettivo viene chiesto al governo regionale di chiarire quali misure intenda adottare per affrontare in modo definitivo la criticità, evidenziando che “interventi tampone non sono sufficienti” e che è necessaria una strategia sanitaria capace di garantire ai cittadini siciliani il diritto alla salute.

👁 Articolo letto 292 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.