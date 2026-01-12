Assistenza e riparo per i senza fissa dimora, l’appello del Codacons
L’emergenza freddo riporta al centro dell’attenzione la condizione delle persone senza fissa dimora nelle città siciliane, dove l’abbassamento delle temperature aggrava una situazione già segnata da carenze strutturali e assistenziali. In assenza di interventi adeguati e continuativi, numerosi uomini e donne continuano a trascorrere le notti all’aperto, esposti a rischi sanitari e a condizioni ritenute incompatibili con i principi di tutela della persona.
Sul tema è intervenuto Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale di Codacons, che ha rivolto un appello ai Comuni siciliani affinché adottino misure immediate e coordinate. “Non siamo di fronte a un fenomeno episodico o marginale, ma a una vera e propria emergenza sociale che richiede risposte immediate”, ha dichiarato Tanasi, sottolineando come l’assenza di ripari, assistenza sanitaria e supporto sociale incida su diritti fondamentali.
Secondo il Codacons, le amministrazioni locali dovrebbero attivare con urgenza dormitori straordinari, valorizzare strutture pubbliche inutilizzate e rafforzare i servizi sociali, anche attraverso un maggiore coordinamento con le associazioni di volontariato già presenti sul territorio. L’obiettivo indicato è quello di garantire risposte non limitate alla fase emergenziale, ma orientate anche a percorsi di inclusione e reinserimento sociale.
“La presenza dei senzatetto nelle nostre città non può essere affrontata con interventi sporadici o puramente emergenziali”, ha aggiunto Tanasi, richiamando la necessità di un impegno stabile e programmato. Il Codacons ha inoltre annunciato che seguirà l’operato delle amministrazioni locali e non esclude iniziative a tutela dei diritti delle persone senza fissa dimora nei confronti dei Comuni che dovessero risultare inadempienti, qualora persistano situazioni di mancata assistenza.
