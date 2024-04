Sfida al Rally Valle del Sosio: presentati i favoriti

Il panorama rallystico siciliano si prepara ad accogliere una sfida di alto livello con il Rally Valle del Sosio, che vedrà 117 equipaggi competere sulle strade dell’hinterland palermitano sabato e domenica. L’evento, che segna l’apertura della stagione rallystica dell’Isola di Trinacria, comprende la Coppa rally di nona zona e il Trofeo rally di quarta zona per le auto storiche. Le iscrizioni, con 87 partecipanti per le vetture moderne e 30 per le storiche, promettono spettacolo. L’organizzazione è a cura del Comune di Chiusa Sclafani, con il supporto delle amministrazioni di Bisacquino, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi.

Le acque del fiume Sosio saranno lo scenario di sfide entusiasmanti, con tre prove speciali: Prizzi (9,05 km), Sant’Anna (5,4 km) e San Carlo (6,42 km), da affrontare domenica per tre volte, totalizzando circa 63 km cronometrati. Sabato, gli appassionati potranno assistere ai passaggi sullo shake down e alle verifiche sportive e tecniche a Bisacquino. Chiusa Sclafani ospiterà i parchi assistenza e la direzione gara.

Sette sono le vetture della classe R5, la categoria regina dei rally, mentre nomi come Marco Pollara e Maurizio Messina, favoriti d’obbligo, si preparano a sfidarsi con una nuova Skoda Fabia Rs. Tra gli altri protagonisti della classe R5, spiccano gli equipaggi della scuderia RO racing, tra cui Giuseppe Di Giorgio e il debuttante Antonio Damiani.

La sfida si estende anche alle categorie Super 2000, Super 1600 e R4, con piloti come Placido Palazzo, Alessio Pollara, Filippo Bellini e Alessandra Gregorio pronti a dimostrare le proprie abilità.

Nel campo delle auto storiche, le Porsche 911 del Secondo e Terzo Raggruppamento sono favorite, con piloti come Giampiero Spinnato, Giuseppe Termine e Antonio Di Lorenzo pronti a contendersi la vittoria.

La premiazione avverrà domenica sera a Palazzo Adriano, dove gli amministratori dell’Unione dei comuni della Valle del Sosio celebreranno i vincitori.

