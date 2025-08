Ponte: Schifani parla di “svolta storica” per Sicilia e Mezzogiorno

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, segnando un momento di svolta nel percorso che, da decenni, mira a collegare la Sicilia al resto d’Italia. Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha definito la decisione “una svolta storica verso la realizzazione di un’opera strategica, capace di rivoluzionare il futuro dell’isola e più in generale del Mezzogiorno”.

Schifani ha ricordato che l’idea del collegamento è “nata come sogno di Silvio Berlusconi” e ha rappresentato “una battaglia storica di Forza Italia”, sottolineando il contributo determinante del governo nazionale e del ministro Matteo Salvini. “La Sicilia non può più permettersi l’isolamento infrastrutturale”, ha aggiunto, evidenziando come il ponte offra “una grande opportunità di crescita, sviluppo e connessione con il resto d’Italia ed Europa”.

Il presidente della Regione ha infine assicurato che l’amministrazione regionale “farà la sua parte con responsabilità e visione” per garantire il rispetto del territorio, delle comunità locali e delle normative vigenti. “Il Ponte sullo Stretto non è più solo una visione: oggi è un obiettivo concreto”, ha concluso Schifani, confermando l’impegno a portare avanti il progetto nei tempi e nei modi stabiliti.

