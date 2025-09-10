Confermato Fabio Salvatore Corvo presidente degli ingegneri nisseni

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta per il mandato 2025–2029. Alla guida dell’ente è stato confermato all’unanimità Fabio Salvatore Corvo, che assume per la terza volta la presidenza.

Nel suo intervento, Corvo ha sottolineato le priorità del programma: «Con questo nuovo ciclo confermiamo un impegno chiaro, un Ordine moderno, trasparente ed etico, vicino ai colleghi e al territorio. Difenderemo la dignità della professione e l’equo compenso, promuovendo innovazione e sostenibilità». Il presidente ha inoltre posto l’accento sulla necessità di «investire su una formazione di qualità, creando opportunità concrete per i giovani attraverso tirocini, mentoring e collaborazioni con università, enti e imprese».

Riconfermato vicepresidente vicario Francesco Savatta, mentre Rosario A. Cigna ricoprirà il ruolo di segretario e Pietro Giannone quello di tesoriere. Alessandro Polizzi è stato nominato Delegato alla Consulta regionale degli Ordini di Sicilia.

Il Consiglio risulta così composto: Fabio Salvatore Corvo, Antonio Catalano, Rosario A. Cigna, Pietro Giannone, Cecilia Manduca, Teresa Morana, Alessandro Polizzi, Silvia Rizzari, Francesco Savatta, Silvia Sollami e Massimiliano Curatolo (Sezione B).

Corvo ha espresso gratitudine nei confronti dei componenti uscenti: «Desidero ringraziare Andrea Polizzi, che per otto anni ha svolto il ruolo di segretario con continuità e rigore; Giuseppe Rivituso, per aver rilanciato con efficacia la formazione continua; e Giuseppe Schillaci, vicepresidente per otto anni, per il lavoro di squadra e la disponibilità costante».

L’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, con la nuova composizione, avvia dunque un nuovo percorso mirato al consolidamento del ruolo della categoria e alla valorizzazione del territorio.

