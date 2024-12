Quindici nuove barelle migliorano il Pronto Soccorso di Milazzo

Il Pronto Soccorso di Milazzo potenzia le sue capacità operative grazie all’arrivo di quindici nuove barelle, un intervento volto a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari. Salvatore Scarpaci, Direttore del Pronto Soccorso, ha dichiarato: “Esprimiamo grande soddisfazione per questo significativo miglioramento, che non solo velocizza le operazioni di ricovero, ma garantirà anche un servizio più efficiente e sicuro per la comunità”.

Le nuove attrezzature costituiscono un elemento cruciale per ottimizzare l’accoglienza e la gestione dei pazienti, migliorando al contempo la qualità complessiva dell’assistenza sanitaria. Questo aggiornamento infrastrutturale, secondo Scarpaci, è parte di un impegno costante da parte del personale sanitario per tutelare la salute dei cittadini e garantire risposte rapide alle emergenze.

La direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) ha giocato un ruolo determinante nel concretizzare questa innovazione per l’Ospedale Fogliani. L’adozione delle nuove barelle rappresenta, infatti, un investimento mirato a rafforzare le capacità operative del presidio ospedaliero, rispondendo alle esigenze crescenti della comunità locale.

L’introduzione di queste barelle è vista come un traguardo importante che rafforza il Pronto Soccorso di Milazzo come punto di riferimento nella gestione delle emergenze. “Continuiamo a lavorare con dedizione per garantire il miglior servizio possibile alla nostra comunità”, ha concluso Scarpaci, sottolineando l’impegno del personale e della struttura a offrire un’assistenza sanitaria d’eccellenza.

