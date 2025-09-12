Festa della Madonna del Tindari, oltre diecimila fedeli a Patti

Il 7 e l’8 settembre 2025 il Santuario di Tindari, a Patti, ha accolto la tradizionale Festa della Madonna, che ha visto la partecipazione di oltre diecimila fedeli provenienti da diverse province siciliane. Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Questore di Messina, Annino Gargano, ha disposto un piano straordinario di ordine pubblico con il coinvolgimento di oltre sessanta operatori tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia Metropolitana, personale sanitario e volontari di associazioni locali.

Le misure di sicurezza, definite in sede di tavolo tecnico, hanno assicurato lo svolgimento regolare delle funzioni religiose e la predisposizione di postazioni sanitarie lungo i percorsi di accesso al Santuario. Parallelamente, il Commissariato di Patti ha intensificato i servizi di controllo sul territorio, verificando 408 persone, 147 veicoli e diversi esercizi commerciali. Al termine delle attività sono state elevate 11 sanzioni al Codice della Strada, ritirate 2 patenti e sottoposti a sequestro amministrativo 2 veicoli. Due giovani residenti a Patti sono stati segnalati all’autorità amministrativa per possesso di sostanza stupefacente destinata all’uso personale.

Particolare attenzione è stata riservata al trasporto dei fedeli, ambito nel quale sono state riscontrate irregolarità: la Polizia di Stato ha elevato sanzioni per oltre diecimila euro, ritirato due documenti di guida e disposto il sequestro amministrativo di tre pullman non conformi ai requisiti previsti. Durante le verifiche preventive legate ai festeggiamenti domenicali, i poliziotti hanno inoltre rilevato perdite di gas in un impianto nei pressi del Santuario. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e l’intervento dei Vigili del Fuoco, già presenti in loco, ha consentito la rapida risoluzione del problema.

