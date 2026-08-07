Barcellona, auto precipita in una scarpata, muore operaio di 40 anni

Profondo cordoglio nella frazione collinare di Migliardo, a Barcellona Pozzo di Gotto, per la scomparsa di Francesco Mangano, operaio di 40 anni deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì lungo la strada provinciale 80. L’uomo viaggiava a bordo della sua Fiat 600 quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito dalla carreggiata precipitando in una scarpata nella zona di Portella, lungo il tratto conosciuto come “le lenze di Migliardo”, privo di barriere di protezione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del quarantenne, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto emerso, poche ore prima Francesco Mangano aveva partecipato a una cena con alcuni amici nella vicina frazione di Gala, organizzata dopo i festeggiamenti dedicati a Santa Maria Maggiore. Durante il viaggio di ritorno verso casa si è verificato il tragico incidente.

La notizia della morte si è rapidamente diffusa nella comunità di Migliardo, dove Mangano era conosciuto con il soprannome di “Franchittu”. Operaio in un’impresa edile, affiancava al lavoro la cura della campagna e l’allevamento di ovini e bovini, attività che coltivava con continuità. Tra i suoi interessi figurava anche la caccia, praticata come occasione di incontro e condivisione con gli amici.

Lascia un figlio di 9 anni, al quale era profondamente legato, oltre ai familiari e ai numerosi conoscenti che in queste ore ne ricordano la riservatezza, la disponibilità e il forte legame con il territorio in cui era cresciuto.

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