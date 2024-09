Caro Voli, Aricò: «Tre milioni per i rimborsi già firmati»

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha annunciato la disponibilità dei fondi per i rimborsi legati al caro-voli, confermando che «sono stati firmati i decreti per le richieste presentate fino al 31 agosto». La somma totale dei rimborsi ammonta a circa 3 milioni di euro. In aggiunta, è previsto lo stanziamento di ulteriori 6 milioni di euro nella prossima manovra di assestamento di bilancio, come comunicato dal presidente della Regione, Renato Schifani. Questi fondi aggiuntivi serviranno a soddisfare le richieste di rimborso che saranno inoltrate entro il mese di dicembre.

Aricò ha sottolineato che le risorse finanziarie previste per l’inizio dell’anno sono ancora disponibili, nonostante le critiche sollevate nelle ultime ore. L’assessore ha bollato come «falsi e dannosi» gli allarmi e le polemiche in corso, ribadendo che la nuova dotazione finanziaria è stata prevista per garantire copertura a tutte le richieste. L’attenzione della Regione, dunque, è focalizzata sul completamento delle procedure di rimborso e sull’assicurare che i fondi siano sufficienti a coprire le necessità fino a fine anno.

Il governo regionale intende quindi procedere con la liquidazione dei rimborsi in modo regolare e senza interruzioni, rassicurando i cittadini che le risorse attuali sono ancora utilizzabili per le richieste future.

