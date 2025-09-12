Tumore vescicale, confronto tra urologi su nuove tecniche di cura

Il prossimo 13 settembre, dalle 14 alle 19:15, si terrà ad Aci Bonaccorsi (Catania), nella sede di Idipharma in via Goffredo Mameli 12, un convegno interregionale dedicato alle nuove frontiere nella cura del tumore alla vescica. L’iniziativa, dal titolo “Tecnologie emergenti, terapie personalizzate e nuovi modelli di cura per la salute vescicale”, affronterà i principali sviluppi in campo diagnostico e terapeutico.

«Per i tumori avanzati della vescica si diffonde sempre di più l’impiego della chirurgia robotica, già praticata a Catania, che consente una ripresa più rapida e minori complicanze post-operatorie», ha spiegato Rosario Leonardi, responsabile scientifico del convegno, direttore di Urologia della Casa di Cura Musumeci GECAS e professore associato di Urologia presso l’Università Kore di Enna. Leonardi ha inoltre ricordato che «ogni anno in Italia vengono effettuate oltre 35 mila resezioni transuretrali (TURBT) per i tumori non muscolo invasivi, ma in casi selezionati si potrebbero ridurre grazie a procedure mini-invasive come la TULA, la Trans Urethral Laser Ablation».

Il programma prevede sessioni dedicate ai biomarcatori e ai test non invasivi che, integrati alla cistoscopia, offrono nuove opportunità di diagnosi precoce. Saranno presentati aggiornamenti sulle indagini genetiche e sugli avanzamenti nella stadiazione, con particolare attenzione al grado di malignità e al livello di invasività della parete vescicale.

I relatori affronteranno anche gli effetti funzionali legati agli interventi, come incontinenza e impotenza, evidenziando come la laparoscopia robotica e le moderne protesi stiano contribuendo al recupero della continenza e della potenza nei pazienti sottoposti a chirurgia demolitiva. La giornata si concluderà con una relazione dedicata al ruolo della fitoterapia.

