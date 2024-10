Gioiosa Marea, Marco Vito presenta “Nonni”, storie tra generazioni

di Maria Cristina Miragliotta – Gioiosa Marea si prepara ad ospitare un evento culturale di particolare rilievo presso l’Auditorium Comunale il prossimo sabato 5 ottobre, con inizio fissato per le ore 17:30. Marco Vito presenterà il libro intitolato “Nonni”, scritto da Maria Antonietta Schiavina. L’incontro sarà moderato da Maria Elena Caliò e vedrà la partecipazione di figure istituzionali come il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, e l’assessore alla cultura del comune, Vincenzo Amato.

Il volume “Nonni” raccoglie ben 75 testimonianze di nonni e nipoti, offrendo un panorama umano e personale sull’importanza di questa relazione intergenerazionale. Tra i contributori spiccano nomi noti del panorama culturale e dello spettacolo italiano, come Marco Vito, Lino Banfi e Carlo Conti, ai quali si aggiungono numerosi altri volti celebri.

Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla comunità di Sant’Egidio, con l’obiettivo di sostenere progetti rivolti agli anziani, in un segno di continuità tra la narrazione del libro e l’impegno sociale concreto.

L’evento rappresenta un’opportunità per la comunità di Gioiosa Marea non solo per riflettere sull’importanza del rapporto tra nonni e nipoti, ma anche per contribuire attivamente a cause benefiche.

L’opera di Schiavina si inserisce in una tradizione letteraria che valorizza le storie familiari e mira a preservare la memoria delle generazioni passate attraverso racconti vissuti. La serata si annuncia come un momento di condivisione culturale e sociale che unisce letteratura, spettacolo e solidarietà.

Chi è Marco Vito?

…dalla Sicilia al successo internazionale.

Marco Vito, nato in Sicilia nel 1990, ha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo giovanissimo, debuttando a 16 anni all’Arena di Verona nel contesto del musical. Nel 2007 ha ottenuto il ruolo di Romeo nell’Opera popolare “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante, collaborazione che continua ancora oggi attraverso eventi e concerti.

Vito ha preso parte a due edizioni del Festival di Sanremo ed è stato insignito del disco d’oro per l’album “Giulietta e Romeo brani scelti”. Da oltre dieci anni, collabora con il Maestro Leonardo De Amicis e il suo team artistico, noto per i contributi nella musica pop e nel panorama televisivo italiano.

Nel corso della sua carriera, ha lavorato come vocal coach e collaboratore alla direzione musicale di vari programmi televisivi, tra cui “Ora o mai più” (2018/2019 su Rai 1), “The Voice of Italy” (2013/2018 su Rai 2), “Ti lascio una canzone” (2009/2015 su Rai 1), “Hidden Singer” (2016 su Discovery Channel), “Standing Ovation” (2017 su Rai 1), “Sogno e son desto 3” (2016 su Rai 1), e “Danza con me” (2019/2020 su Rai 1 con Roberto Bolle).

Dal 2019, Marco Vito è il direttore d’orchestra del celebre talent show televisivo “Amici di Maria De Filippi”, trasmesso in prima serata su Canale 5. Questo incarico gli ha portato notevoli apprezzamenti da parte della critica, e ha segnato l’inizio di una stretta collaborazione con il Maestro Celso Valli. Nel 2020, Vito ha partecipato al 70° Festival di Sanremo come autore del brano “8 Marzo”, interpretato da Tecla. Il brano si è classificato al secondo posto nella categoria nuove proposte, vincendo il premio Jannacci, il premio Lucio Dalla e il premio delle Radio Italiane.

Vito ha conseguito la laurea in Letteratura Musica e Spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma nel 2011 e ha successivamente ottenuto con lode la laurea magistrale in Scienze della Musica e dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Milano nel 2023. È inoltre diplomato in Canto Pop presso la University of West London.

Dal 2023, Marco Vito è docente di Canto Pop Rock presso i Conservatori “Arturo Toscanini” di Ribera e “Tito Schipa” di Lecce, dove insegna Prassi e Repertori al Triennio e Musica Vocale d’Insieme Jazz al Triennio e Biennio.

Parallelamente, tiene masterclass e seminari in tutta Italia, collaborando con varie Accademie di formazione. La sua passione per l’insegnamento emerge dalle sue stesse parole: “poter contribuire alla crescita artistica di un cantante è la più grande soddisfazione per chi fa il mio lavoro”.

