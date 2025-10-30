Falso medico estetista a Catania, esposto del Codacons

Codacons e Codacons Medici hanno depositato presso la Procura della Repubblica di Catania un esposto relativo al caso emerso durante la puntata del 26 ottobre 2025 della trasmissione “Fuori dal Coro” su Rete4. Il servizio giornalistico ha rivelato che uno studente al secondo anno di Medicina dell’Università di Catania si presentava online come “Dottor B”, eseguendo interventi di medicina estetica in assenza di titoli e abilitazioni professionali.

Secondo quanto documentato nel servizio, il giovane operava in locali privi di autorizzazione sanitaria, somministrando filler labbra, rinofiller e altri trattamenti invasivi a pazienti ignari della sua reale identità. Le riprese mostravano l’uso di aghi e materiali medici in contesti non conformi alle norme igienico-sanitarie previste.

Le due associazioni hanno definito la vicenda “di estrema gravità”, sottolineando la diffusione di pratiche sanitarie abusive promosse sui social network. «Si tratta di un fenomeno che mette a rischio la salute pubblica e inganna i cittadini», hanno dichiarato i rappresentanti di Codacons e Codacons Medici.

L’Avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio Legale Regionale del Codacons, ha ricevuto mandato per presentare l’esposto alla magistratura etnea, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità penali e ipotesi di reato, tra cui esercizio abusivo della professione medica, lesioni personali, truffa e violazioni delle normative sanitarie.

Contestualmente, le organizzazioni hanno attivato un servizio di assistenza legale gratuita rivolto ai pazienti che si siano sottoposti, in buona fede, a trattamenti estetici da parte di persone non qualificate, fornendo supporto per la tutela dei diritti e per l’eventuale risarcimento dei danni.

