Auto blu, Di Paola: “Ai cittadini serve l’esempio, non lo spreco”

Il vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Nuccio Di Paola, ha dichiarato che il Movimento 5 Stelle non ha mai usufruito dell’auto di servizio, pur avendone diritto, per una scelta di sobrietà e coerenza con i propri principi etici. “Auto blu? Il M5S, pur potendola utilizzare, non l’ha mai fatto in ossequio ai valori di sobrietà che dovrebbero essere patrimonio della pubblica amministrazione. Se Galvagno avesse seguito il nostro esempio, o comunque mostrato maggiore moderazione, sarebbe oggi al riparo dalle contestazioni della magistratura”, ha affermato Di Paola.

Il vicepresidente ha aggiunto di non avere mai utilizzato l’auto blu assegnata sin dall’inizio della legislatura, sottolineando che anche il deputato Luigi Sunseri, presidente della Commissione Ue, ha rinunciato a farne uso. “Se all’interno delle istituzioni si operasse con i principi del buon padre di famiglia – ha proseguito – molte situazioni risulterebbero più efficienti. Ai cittadini, cui si chiedono sacrifici, va dato un segnale concreto, che non mi pare sia giunto da Palazzo dei Normanni”.

Di Paola ha infine evidenziato i costi sostenuti dall’Ars per le autovetture di servizio. “Le auto blu dell’Ars, così come quelle della Regione, non rappresentano voci predominanti di bilancio, ma nemmeno spese trascurabili. Nel 2022 le nove vetture a disposizione sono costate oltre 160 mila euro per noleggio, carburante, manutenzione e sanificazione, senza considerare i costi del personale addetto alla guida”, ha precisato.

