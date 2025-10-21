Muore al Policlinico di Messina il bimbo di 8 anni ferito a Gioia Tauro

È deceduto al Policlinico di Messina Nicodemo, il bambino di otto anni rimasto gravemente ferito nel crollo di un muro avvenuto a Gioia Tauro. Il piccolo era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso dopo l’incidente che aveva coinvolto anche il fratello gemello e un altro fratello di tredici anni. I tre stavano giocando nei pressi della struttura crollata quando sono stati travolti dai detriti.

Il trasferimento a Messina era stato disposto per la gravità delle ferite riportate. Nicodemo presentava fratture multiple e lesioni interne che, nonostante l’intervento dei sanitari, si sono rivelate fatali. Nelle ore successive al ricovero le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso, avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Il fratello gemello e quello maggiore restano ricoverati all’ospedale di Polistena, dove ricevono cure e assistenza. Le loro condizioni, secondo quanto riferito dai medici, sarebbero stabili.

