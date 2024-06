Festa della Musica: apertura speciale del Museo Accascina

Il Museo Regionale Accascina di Messina prolungherà il proprio orario di apertura fino alle 23:40 venerdì 21 giugno, in occasione della Festa della Musica. Il pubblico avrà l’opportunità di visitare le sale museali e assistere a performance musicali inaspettate. Dalle 19:40, le biglietterie riapriranno, consentendo l’acquisto di biglietti per le sale del museo e per la Mostra “1908 CittàMuseoCittà” al prezzo simbolico di un euro.

L’accesso alle sale museali sarà ininterrotto dalle 20:00 alle 22:45, con chiusura definitiva alle 23:40. I biglietti dovranno essere acquistati in loco entro le 22:40. La visita alla mostra “1908 CittàMuseoCittà” seguirà orari stabiliti: 19:55, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55, con un massimo di 20 visitatori per ciascuna fascia oraria.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso la biglietteria del museo a partire da lunedì 17 giugno, dalle 9:00 alle 18:00. La biglietteria annoterà la data e l’orario scelti per la visita, fino a esaurimento posti. Non saranno accettate prenotazioni telefoniche o via e-mail.

È obbligatorio acquistare il biglietto almeno cinque minuti prima dell’orario d’inizio della visita. L’accesso non sarà consentito dopo l’orario stabilito, anche se muniti di biglietto.

