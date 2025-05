Crugnola e Ometto vincono la 109^ edizione della Targa Florio

La 109^ edizione della Targa Florio, storica competizione organizzata da ACI Palermo e ACI Sport, ha confermato ancora una volta il suo fascino, regalando un’intensa battaglia sui tornanti delle Madonie. La vittoria del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) è stata conquistata da Andrea Crugnola e Pietro Ometto, con la loro Citroën C3, che hanno siglato la quarta vittoria in carriera alla Targa Florio, la terza consecutiva. Dopo una partenza influenzata dalla pioggia, il duo ha preso il comando della gara già dalla seconda prova speciale, gestendo sapientemente il vantaggio nelle fasi finali. “La tappa finale era più corta ma sembrava infinita,” ha dichiarato Crugnola, esprimendo la sua soddisfazione per il risultato.

Al secondo posto, a soli 11,9 secondi di distacco, si sono classificati Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia RS, protagonisti di una corsa di recupero che ha tenuto alta la tensione. Il terzo posto è andato a Simone Campedelli e Tania Canton, anch’essi su Skoda, che hanno incrementato le loro prestazioni nell’ultima parte della gara, concludendo con tre scratch consecutivi.

Nel Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP), il duo sloveno Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka ha chiuso al quarto posto assoluto, mantenendo la leadership nella classifica. Nel contempo, Emanuele La Torre e Marcus Salemi, su Skoda Fabia, si sono imposti nella Coppa Rally 9^ Zona, davanti ai siciliani Alessio Profeta e Roberto Longo, e al sorprendente Andrea Piero Mogavero, primo tra le vetture a due ruote motrici.

In parallelo, il Targa Florio Historic Rally ha visto il trionfo di Salvatore “Totò” Riolo, che ha conquistato la sua sesta vittoria storica, confermando la sua storicità nella corsa siciliana. In questa categoria, il podio è stato completato da Andrea Smiderle, Gianni Marchi e Matteo Musti, mentre il debutto più interessante è stato quello di Angelo Lombardo, il cui ritiro prematuro ha consentito a Riolo di emergere come vincitore.

