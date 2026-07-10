Basile e Alibrandi avviano il confronto sui temi strategici per Messina

Si è svolto un incontro istituzionale tra il sindaco di Messina, Federico Basile, e il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, nell’ambito del percorso di confronto promosso dall’organizzazione sindacale con i sindaci eletti nelle più recenti elezioni amministrative. L’iniziativa rientra nelle attività avviate dalla Cisl già nel periodo precedente al voto, con l’obiettivo di avviare un dialogo sui principali temi di interesse pubblico da sviluppare successivamente all’insediamento delle nuove amministrazioni.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati diversi argomenti riguardanti la città e il territorio, con l’obiettivo condiviso di proseguire un percorso di collaborazione orientato alla valorizzazione delle risorse locali e al sostegno delle attività di sviluppo.

«Come Cisl – ha dichiarato Antonino Alibrandi – ci proponiamo come soggetto partecipativo, senza fare alcuno sconto, ma con la volontà di lavorare in sinergia, con partecipazione, programmazione e coprogettazione. Abbiamo accennato a diverse situazioni e problematiche che verranno poi approfondite in tavoli tematici come giovani e lavoro, territorio e infrastrutture, periferie, anziani e persone fragili, gestione pubblica e partecipate».

Tra gli argomenti affrontati anche il risanamento urbano, considerato in relazione agli interventi di recupero del suolo e alla riqualificazione delle aree ritenute di interesse per la collettività. «Attorno a questo argomento si inserisce anche il recupero del suolo e delle aree d’interesse per la comunità. Ma sono tutti temi su cui continueremo a lavorare in sinergia insieme alle nostre categorie, ciascuna per il proprio ambito», ha aggiunto Alibrandi, confermando la prosecuzione del confronto attraverso specifici tavoli di approfondimento.

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