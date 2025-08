Tutte le finali Beach Soccer FIGC-LND a Cirò Marina dal 2 al 9 agosto

Dal 2 al 9 agosto, la Beach Arena “Puntocuore” di Cirò Marina (Kr) ospiterà tutte le finali del Campionato Ufficiale Beach Soccer FIGC-LND: le Final Eight Serie A Q8, le Final Four femminili e Under 20, oltre ai Play Off Promozione per la Serie A 2026 e alle gare della Serie B per l’accesso al circuito ufficiale. È la seconda volta in 21 anni che, come a Viareggio 2023, si concentra in un unico appuntamento il completamento di tutte le categorie. L’amministrazione comunale ha così completato il percorso organizzativo, garantendo almeno una finale per ogni categoria.

Nell’arco dell’evento saranno disputate 33 partite con 26 club coinvolti. Il programma prevede: dal 2 al 3 agosto le Final Four femminili e Under 20; dal 3 al 5 la Serie B; dal 4 al 6 i Play Off Promozione; dal 7 al 9 le Final Eight Serie A Q8. Il 3 agosto, alle 18.00 e alle 20.00, sono in calendario le finali Under 20 e femminile, mentre l’epilogo della Serie A Q8 è fissato per il 9 agosto alle 20.30, preceduto da un match mattutino alle 10.30. La Lega Nazionale Dilettanti annuncerà inoltre l’avvio di una collaborazione con la Fondazione Sylva, accompagnata dalla piantumazione di un albero per ogni incontro disputato nella stagione. L’evento includerà anche il richiamo alle campagne di raccolta fondi con AIRC e KOMEN svolte nel corso dell’anno.

