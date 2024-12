Donna violentata a Catania, la Polizia arresta i due stupratori

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini responsabili di stupro nei confronti di una donna dominicana di 36 anni nei pressi di piazza Alcalà a Catania. I sospettati, un 39enne originario di Augusta e un 28enne di nazionalità egiziana, sono stati individuati poco dopo l’episodio, avvenuto sotto il viadotto che domina la zona.

Secondo le indagini, la donna si trovava presso una fermata dell’autobus per ripararsi dal freddo quando è stata avvicinata dal 39enne. L’uomo, fingendosi conoscente del fidanzato della vittima, l’ha convinta a seguirlo sotto gli archi, dove ha luogo il reato. Una volta raggiunto il rifugio, l’uomo avrebbe dapprima avanzato proposte verbali insistenti, poi sarebbe passato alla violenza fisica, scaraventandola su un materasso e strappandole i vestiti.

A peggiorare la situazione, un 28enne si sarebbe unito al 39enne, abusando a sua volta della donna nonostante le sue suppliche. Successivamente, i due le hanno sottratto il cellulare prima di abbandonarla.

La vittima, in lacrime, è riuscita a rifugiarsi nel parcheggio dell’AMTS, dove è stata soccorsa da un vigilante che ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania, che hanno raccolto il racconto della donna e avviato le indagini.

I due uomini sono stati localizzati nella stessa zona del crimine e riconosciuti dalla vittima. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del parcheggio dell’AMTS hanno fornito ulteriori prove. Entrambi, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati trasferiti in carcere e rimangono in attesa del giudizio di convalida.

