Incentivi straordinari fino a 18mila euro per i medici nelle zone disagiate

La Regione Siciliana ha approvato una misura straordinaria nella recente finanziaria regionale per affrontare la carenza di personale medico nelle aree interne e montane, con particolare attenzione alla provincia di Messina. L’iniziativa, inserita nell’articolo 5 del documento, prevede un incentivo economico fino a 18.000 euro annui destinato al personale sanitario operante in queste zone.

L’onorevole Calogero Leanza, vicepresidente della Commissione Sanità all’Assemblea Regionale Siciliana, ha sottolineato l’urgenza di questa misura, dichiarando: “La carenza di medici nelle aree montane e interne della nostra regione è una delle sfide più urgenti da affrontare per il nostro sistema sanitario regionale, e nella provincia di Messina nello specifico”.

Il finanziamento straordinario è stato concepito per sostenere i costi di alloggio e trasporto del personale sanitario, mirando a potenziare gli organici ospedalieri in aree con gravi carenze. Beneficeranno del contributo sia i medici già in servizio sia i nuovi assunti, con l’obiettivo di ridurre il ricorso all’esternalizzazione delle funzioni. Secondo Leanza, “Con questa misura vogliamo rendere più attrattive le posizioni lavorative nei presidi ospedalieri delle aree interne e disagiate, soprattutto nei reparti di emergenza e urgenza”.

L’intervento rappresenta una risposta concreta alle difficoltà strutturali del sistema sanitario in contesti territoriali particolarmente complessi, garantendo maggiore accesso al diritto alla salute per i cittadini residenti nelle zone più isolate.

