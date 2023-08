Sequestrati a Palermo 70 chili di sigarette di contrabbando

Contrabbando di sigarette: sequestrate stecche di marchi famosi provenienti dalla Campania a Palermo.

Finanzieri sequestrano 70 kg di tabacchi illegali in spedizione proveniente dalla Campania a Palermo. Pacchi sospetti, mittente e destinatario fittizi, sigarette rinomate prive di contrassegno. Contrabbando da oltre 12 mila euro sventato.

Nelle scorse giornate, le autorità del Comando Provinciale Palermo hanno condotto un’operazione di rilevanza nell’ambito del traffico illecito, giungendo al sequestro di una spedizione postale contenente 70 kg di tabacchi illegali. L’azione è scaturita durante una regolare attività di sorveglianza economica del territorio, quando una pattuglia delle Fiamme Gialle della Compagnia di Bagheria ha intercettato un corriere di una nota ditta di spedizioni lungo la SS113, nel tratto di Ficarazzi.

I militari, impegnati in un’ispezione sommaria dei pacchi, hanno immediatamente individuato una spedizione di dubbia provenienza e destinazione. I tre voluminosi pacchi, giunti in modo sospetto dalla Campania e diretti a Palermo, mostravano segni di imballaggio riciclato e un forte odore di tabacco. La situazione ha destato ulteriori sospetti, soprattutto alla luce dei nomi inventati indicati come mittente e destinatario sulla lettera di vettura.

L’ulteriore scrutinio dei pacchi ha confermato i timori delle autorità finanziarie, dato che al loro interno sono state rinvenute numerose stecche di sigarette rinomate, tra cui Marlboro rosse, Marlboro gold e 821. Tali prodotti erano privi del contrassegno di monopolio di Stato, requisito fondamentale per la loro commercializzazione legale. Ulteriori indagini hanno rivelato che un altro pacco, in arrivo presso il centro di spedizioni, era destinato allo stesso indirizzo a Palermo. Anche in questo caso, l’apertura del pacco ha rivelato sigarette con le medesime irregolarità.

L’intervento tempestivo delle autorità ha impedito che 70 kg di tabacco di contrabbando raggiungessero il mercato palermitano e dintorni. Gli inquirenti stimano che questa spedizione avrebbe potuto fruttare oltre 12 mila euro di profitti illeciti derivanti dalla vendita di questi prodotti non autorizzati. La confiscazione si è quindi dimostrata un colpo significativo contro il commercio illegale di tabacco, tutelando l’economia legittima e la salute dei consumatori.

