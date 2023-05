Messina, camion in fiamme in salvo il conducente del mezzo

Un’imponente colonna di fumo si è levata in cielo sulla tangenziale di Messina all’altezza di Ritiro a causa di un camion in fiamme che ha provocato seri disagi alla viabilità. Fortunatamente, il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo, staccando la motrice da dove si erano propagate le fiamme e a chiamare i Vigili del Fuoco. L’uomo ha riportato ustioni lievi e qualche ferita ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

La situazione è apparsa subito molto preoccupante e la zona è stata evacuata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini. L’autostrada è stata immediatamente chiusa da Giostra a Boccetta, causando lunghi disagi al traffico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme del camion. La situazione è stata controllata in breve tempo, evitando danni maggiori alla viabilità e alle persone presenti nella zona.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, ma gli inquirenti stanno svolgendo le indagini necessarie per far luce sulla vicenda.

© Riproduzione riservata.