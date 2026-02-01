Disagio giovanile e scuola, avviata una raccolta di segnalazioni

Il Codacons, tramite il Dipartimento Nazionale Affari Sociali ed Emarginazione, ha annunciato l’avvio di un’iniziativa a carattere regionale dedicata alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata a richiamare l’attenzione su una condizione ritenuta sempre più critica per bambini e ragazzi. L’associazione intende portare all’attenzione dell’opinione pubblica problematiche che incidono in modo diretto sulla crescita, sulla sicurezza e sul benessere dei minori.

Nel quadro delineato dall’organizzazione rientrano scuole con carenze strutturali, edifici non adeguati, aule fredde o sovraffollate, difficoltà nei trasporti, insufficienza di servizi di supporto psicologico, episodi di bullismo e cyberbullismo, nonché un’esposizione poco controllata ai social network. A questi aspetti si aggiunge l’aumento dei costi sostenuti dalle famiglie, in un contesto in cui, secondo il Codacons, le risposte istituzionali risultano spesso assenti o non tempestive.

L’associazione sottolinea come la mancanza di servizi e di adeguati strumenti di supporto possa favorire l’insorgere di fenomeni di esclusione sociale già in età infantile, con conseguenze che accompagnano bambini e adolescenti nel loro percorso di crescita, limitandone le opportunità future. L’iniziativa mira a raccogliere segnalazioni circostanziate da parte dei cittadini, documentare le situazioni più rilevanti e sollecitare interventi mirati delle autorità competenti.

«Infanzia e adolescenza rappresentano oggi una delle fasce più esposte al rischio di esclusione sociale», ha dichiarato Emilia Grasso, direttore del Dipartimento Nazionale Affari Sociali ed Emarginazione del Codacons. «Disservizi, carenze nei servizi essenziali e l’assenza di adeguati strumenti di supporto generano criticità profonde che non possono più essere ignorate».

L’attività si concentrerà sulla sicurezza e sulla qualità degli edifici scolastici, sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo, sulla tutela dei minori nell’ambiente digitale, sulla prevenzione del disagio adolescenziale e sul sostegno alle famiglie, ambiti nei quali l’associazione prevede anche l’invio di segnalazioni formali alle istituzioni competenti.

