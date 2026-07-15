Decesso dopo il Pronto Soccorso di Milazzo, Sciotto chiede verifiche

Un’interrogazione parlamentare è stata depositata all’Assemblea Regionale Siciliana dal deputato Matteo Sciotto per chiedere chiarimenti sulla gestione del caso di una donna di 70 anni, deceduta dopo essersi recata al Pronto Soccorso dell’ospedale “G. Fogliani” di Milazzo. L’atto è indirizzato al presidente della Regione Siciliana e all’assessore regionale alla Salute con l’obiettivo di verificare eventuali criticità nell’organizzazione e nelle procedure del servizio di emergenza.

Secondo quanto riportato nella documentazione richiamata nell’interrogazione e nell’esposto presentato dai familiari, la donna era arrivata in ambulanza lamentando dolore al torace, difficoltà respiratorie e vomito. Sempre secondo la ricostruzione contenuta negli atti, sarebbe rimasta in attesa per oltre quattro ore senza essere visitata da un medico. In seguito avrebbe lasciato autonomamente il presidio ospedaliero e il giorno successivo sarebbe stata trovata senza vita nella propria abitazione. Sulla vicenda è in corso un’indagine della magistratura.

«L’obiettivo della mia interrogazione non è interferire con il lavoro della magistratura, che seguirà il proprio corso, ma pretendere che la Regione eserciti immediatamente i propri poteri di vigilanza e di controllo», afferma Matteo Sciotto. «Se quanto emerso dovesse trovare conferma, ci troveremmo di fronte a un fatto di una gravità inaudita, che impone risposte tempestive e verifiche rigorose sulle procedure adottate e sull’organizzazione del servizio di emergenza-urgenza».

L’interrogazione sollecita il Governo regionale ad accertare il rispetto delle procedure di triage e delle rivalutazioni periodiche dei pazienti, la formazione del personale, le attività di controllo svolte dai responsabili del Pronto Soccorso e l’eventuale avvio, dopo il decesso, di audit clinici, verifiche interne o altre iniziative finalizzate a individuare criticità organizzative e adottare le necessarie misure correttive.

«Ogni cittadino che si rivolge a un Pronto Soccorso deve avere la certezza di ricevere assistenza tempestiva e adeguata», conclude Sciotto. «Quando si verifica una tragedia come questa, il dovere delle istituzioni è fare piena luce sui fatti, accertare eventuali responsabilità e intervenire affinché episodi analoghi non si ripetano».

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