Orlandina Volley qualificata alle Final Four di Coppa Italia B2

L’Orlandina Volley conquista l’accesso alle Final Four di Coppa Italia Serie B2 al termine di una gara decisiva disputata al PalaValenti contro l’IPAG Volley Noventa. La formazione siciliana ha ribaltato l’esito del confronto dopo la sconfitta per 3–1 subita nella gara di andata in Veneto, imponendosi con un netto 3–0 e completando l’opera nel successivo Golden Set.

La squadra di casa ha affrontato l’incontro con l’obiettivo di ottenere una vittoria piena, condizione necessaria per riaprire il discorso qualificazione. Fin dalle prime battute, l’Orlandina ha mostrato ordine tattico e continuità di rendimento, gestendo con efficacia le diverse fasi del gioco. Il primo parziale si è chiuso sul 25–21, con le padrone di casa attente in difesa e precise in fase offensiva.

Nel secondo set, terminato 25–20, l’Orlandina ha consolidato il proprio controllo sull’incontro, limitando le iniziative delle avversarie e mantenendo un ritmo costante. Il terzo parziale si è rivelato più equilibrato, con Noventa capace di restare in partita fino alle battute finali. Anche in questa fase, però, la formazione siciliana ha mantenuto lucidità, chiudendo il set sul 25–23 e portando la sfida al Golden Set.

Nel set decisivo, disputato ai 15 punti, l’equilibrio è rimasto elevato fino all’ultimo scambio. L’Orlandina ha trovato l’allungo conclusivo, imponendosi 15–13 e assicurandosi così la qualificazione alle Final Four, sostenuta dalla cornice di pubblico del PalaValenti.

FORMAZIONI

Orlandina Volley: Giardini Katy, Angilletta Alessia, Costabile Marika (C), Nardone Roberta, Giannone Arianna, Bernardi Maria Chiara, Darretta Elisa, Gemma Flavia, Therqaj Greta, Murri Barbara, Albero Chiara, Martinelli Sara.

IPAG Volley Noventa: Lisa Sambin, Alice Gasparini, Emma Lionello, Blerona Tasholli, Giorgia Beriotto, Alexandra Gromadowska, Giorgia Eigozzi, Elisa Reddi, Glira Bussolo, Martina Negrini, Sara Bernardinello, Margherita Bottura, Alice Canazza (C).

