Polizia Municipale Messina, 98 nuovi ingressi dopo due anni di selezioni

Si avvia alla conclusione l’iter concorsuale per il rafforzamento della Polizia Municipale di Messina. È prevista per lunedì la sottoscrizione dei contratti di assunzione da parte dei candidati risultati vincitori della selezione pubblica indetta dal Comune. Saranno 98 gli agenti che firmeranno, a fronte dei 100 posti messi a bando. Due candidate collocate utilmente in graduatoria sono state infatti ammesse con riserva, in quanto la loro immissione in servizio resta subordinata al superamento delle prove fisiche, rinviate per motivi legati a gravidanza o allattamento.

La procedura era stata avviata il 16 aprile di due anni fa, con un concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di agente di polizia locale, area degli istruttori. Le domande presentate erano state circa settemila, mentre alla prima selezione si erano presentati meno di tremila candidati. Dopo le prove scritte, a dicembre, erano rimasti in 290, poi ridotti a 240 idonei al termine degli esami orali.

Il 23 febbraio scorso è stata approvata la graduatoria definitiva di merito, che individua i vincitori nei primi cento posti e riporta anche l’elenco degli idonei, comprese le candidate ammesse con riserva. Dalla stessa graduatoria si attingerà anche per ulteriori assunzioni, una volta definita la copertura finanziaria necessaria per attivare 22 contratti a tempo determinato finanziati con i Fondi Sicurezza del Ministero dell’Interno. L’elenco resterà valido anche per eventuali future immissioni in servizio, in relazione ai pensionamenti programmati nel prossimo biennio.

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