Premio Dona Maiora, riconoscimento ai custodi della Legalità

La terza edizione del Premio Dona Maiora si è svolta all’Auditorium dell’Istituto Gallo, rappresentando un momento significativo per celebrare l’impegno e il sacrificio delle Forze Armate e dell’Ordine. L’evento, inaugurato dall’Inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale della Brigata Meccanizzata Aosta di Messina, ha riunito autorità civili, militari e rappresentanti del settore educativo, evidenziando il valore del coraggio e del senso del dovere.

Organizzato dalla sezione UNUCI di Agrigento, il premio trae ispirazione dalle ricompense dell’antica Roma, sottolineando il contributo degli operatori della sicurezza alla collettività. Carmelo Fenech, Presidente dell’UNUCI di Agrigento, ha annunciato la volontà di espandere il riconoscimento, con cerimonie nelle principali città siciliane e la creazione di una Fondazione per garantire la continuità dell’iniziativa.

Durante la cerimonia, numerosi riconoscimenti sono stati assegnati a esponenti delle Forze Armate, Forze dell’Ordine e giovani studenti. Tra i premiati, il Prefetto Filippo Romano e il Generale Giuseppenicola Tota hanno ricevuto una medaglia per l’operazione “Terra dei Fuochi”, che ha contrastato i roghi di rifiuti in Campania. Particolare rilievo è stato dato anche alla Guardia di Finanza, premiata per l’operazione “Porto Sicuro”, e alla Polizia di Stato per la gestione delle emergenze migratorie.

Il Generale Luciano Portolano, insignito del Premio alla Carriera, ha inviato un videomessaggio in cui ha ringraziato per l’onorificenza, mentre le scuole vincitrici del concorso collegato al Premio hanno ricevuto buoni e corsi formativi sponsorizzati da Hdi Assicurazioni e dalla Cartoleria Tuttolomondo. Tra gli altri premiati, i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria e la Marina Militare hanno ricevuto riconoscimenti per operazioni di alto valore.

L’evento si è distinto per la sua capacità di celebrare i valori fondamentali della legalità e del sacrificio, affermandosi come appuntamento annuale di grande rilevanza.

