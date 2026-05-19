Messina Volley espugna Ragusa: 3-0 nei quarti play-off

Il Messina Volley conquista la gara d’andata dei quarti di finale dei play-off promozione di Serie C imponendosi per 3-0 sul parquet del Ragusa Volley. Nella palestra Pappalardo di Ragusa, la formazione peloritana guidata da Marcela Nielsen ha superato la squadra allenata da Ennio Cutrona al termine di tre set combattuti.

L’avvio del primo parziale sorride alle padrone di casa, avanti 4-1 grazie ai punti di Gaia Maria Agosta e Alessia Corallo. Il Messina Volley reagisce rapidamente con Nielsen, Barbora Basile e Rebecca La Spada, trovando il pareggio sul 5-5 e successivamente l’allungo fino al 10-16. Ragusa prova a restare in scia con Clelia Torre, ma le ospiti mantengono il controllo e chiudono il set sul 19-25.

Nel secondo parziale il Ragusa Volley parte ancora meglio, portandosi sull’8-3 con Agosta e Corallo. Le messinesi ricuciono progressivamente il distacco fino al 14-14 con Nielsen e La Spada. Nel finale le padrone di casa trovano il set-point sul 24-23 con Giulia Malandrino, annullato però da Michela Laganà. Il sorpasso decisivo arriva con Alessandra Cuzzola, che consegna alle ospiti il 24-26.

Il terzo set procede in equilibrio fino all’11-11, poi il Messina Volley prende margine con Nielsen. Ragusa rientra sul 19-19 grazie alla pipe di Dalila Garofalo, ma nel finale le peloritane accelerano ancora con Mondello, Basile e Cuzzola, chiudendo il match sul 20-25.

A fine gara Marcela Nielsen ha dichiarato: “Soprattutto nel secondo set si è vista una bella forza di gruppo e la concentrazione che ci ha consentito di rimontare”. Ennio Cutrona ha invece sottolineato: “Messina ha qualcosa in più sia come esperienza che come centimetri”. La gara di ritorno è in programma il 20 maggio al “PalaRescifina”.

Ragusa Volley – Messina Volley 0-3 (19-25; 24-26; 20-25)

Ragusa Volley: Agosta, Cascone, Corallo, Garofalo, Gulino, Iacono, La Rosa, Malandrino, Romano, Sortino (Cap.), Torre, Turlà (Lib.). All. Cutrona. 2° All. Messina.

Messina Volley: Bisicchia, Laganà (Cap.), Mondello, Ignoto, Basile, Nielsen, Runci, Arena, Cuzzola, La Spada, De Luca, Colombrita (Lib.). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo

Arbitri: La Mesa e Beninato.

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