Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 13 al 19 ottobre

La Polizia Stradale di Messina ha reso note le tratte autostradali interessate dai controlli di velocità previsti nella settimana compresa tra lunedì 13 e domenica 19 ottobre 2025. L’iniziativa, come precisato dagli agenti, mira a incentivare il rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e a ridurre il numero di sinistri.

I controlli saranno effettuati lungo le principali arterie autostradali siciliane, in particolare sulla A18 Messina–Catania e sulla A20 Messina–Palermo, con particolare attenzione ai tratti considerati più critici per il tasso di incidentalità.

Secondo quanto comunicato, gli strumenti di rilevamento della velocità saranno operativi nei giorni 14, 16, 17 e 18 ottobre, in entrambi i sensi di marcia delle due autostrade. Le postazioni saranno collocate in modo alternato, così da garantire una copertura più ampia e un controllo costante del traffico.

La Polizia Stradale sottolinea che la pubblicazione preventiva dei punti di monitoraggio rappresenta una misura di prevenzione più che di repressione. “L’obiettivo è quello di indurre gli automobilisti a mantenere una condotta prudente e rispettosa dei limiti di velocità”, si legge nella nota diffusa dal Comando.

L’invito rivolto agli utenti della strada è di prestare la massima attenzione alla guida, adeguando l’andatura alle condizioni del traffico e del manto stradale, al fine di garantire la sicurezza propria e degli altri utenti.

