Incidente mortale sulla Statale 115, indagato l’automobilista di Menfi

La Procura della Repubblica di Sciacca ha avviato un’indagine per omicidio stradale in relazione al grave incidente verificatosi il 14 maggio scorso lungo la strada statale 115, nel tratto compreso tra Sciacca e Ribera, in prossimità dello svincolo per San Giorgio. Nel registro degli indagati è stato iscritto F.C., cinquantenne residente a Menfi, che si trovava alla guida dell’autovettura coinvolta nel sinistro mortale.

L’iscrizione rappresenta un passaggio procedurale previsto nell’ambito delle attività investigative coordinate dalla magistratura, finalizzato a consentire l’esecuzione di tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità penali. L’uomo ha conferito incarico di difesa all’avvocato Mauro Tirnetta.

Gli investigatori stanno proseguendo le attività di verifica tecnica e i rilievi utili alla ricostruzione dello schianto, avvenuto su un tratto della SS115 frequentemente oggetto di segnalazioni e discussioni legate alla sicurezza della circolazione stradale.

L’inchiesta della Procura punta ad acquisire ogni elemento utile per definire le circostanze dell’incidente e stabilire con precisione le cause che hanno determinato il tragico evento lungo l’arteria che collega diversi centri della fascia sud-occidentale della Sicilia.

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