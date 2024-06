Cardiochirurgia Taormina, Musolino: “Garantita la continuità del servizio”

La senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, ha annunciato che, grazie a un ordine del giorno da lei proposto e approvato in Finanziaria, è stata garantita la continuità del servizio di cardiochirurgia pediatrica presso il Centro di Taormina. Musolino ha accolto positivamente la richiesta di deroga avanzata dal presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, sottolineando però che il governo ha già preso l’impegno di reperire le risorse necessarie per sostenere questa struttura d’eccellenza.

“Accogliamo con favore il fatto che il presidente Schifani abbia chiesto la deroga per il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina,” ha dichiarato Musolino, evidenziando l’importanza di mantenere operativo questo centro, non solo per la Sicilia ma anche per tutto il Sud Italia. Questo servizio è considerato fondamentale, non solo per la sua eccellenza medica, ma anche per la sua accessibilità, essendo frequentemente utilizzato anche da cittadini della Calabria.

La senatrice ha ricordato che esiste già una proroga valida fino al 31 luglio, ma ha insistito sulla necessità di vigilare affinché il governo trovi i fondi necessari per il futuro del Centro. “Si tratta di un servizio di eccellenza, una struttura fondamentale e facilmente raggiungibile, tanto da essere utilizzata anche da cittadini provenienti dalla Calabria,” ha aggiunto Musolino.

La proroga attuale rappresenta una soluzione temporanea, e Musolino ha sottolineato l’urgenza di un impegno concreto e duraturo per garantire la sopravvivenza del Centro. L’intervento congiunto di Schifani e Musolino mira a preservare un servizio sanitario cruciale per le comunità locali, rafforzando l’assistenza sanitaria nel meridione.

