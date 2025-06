Consitalia denuncia irregolarità nelle aste giudiziarie di Catania

L’Associazione dei Consumatori d’Italia, Consitalia, ha sollevato dubbi sul corretto svolgimento delle aste giudiziarie promosse dal Tribunale di Catania, coinvolgendo centinaia di famiglie potenzialmente danneggiate. Con una campagna video sui principali social, il presidente Alfio Fabio Micalizzi ha reso pubbliche segnalazioni che parlano di procedure pilotate, aggiudicazioni a prezzi estremamente ribassati e società create per acquisire immobili da rivendere.

«Ci siamo fatti portavoce delle segnalazioni che riceviamo da tempo – dichiara Micalizzi – per dare voce a chi non l’ha avuta, e per richiamare l’attenzione delle istituzioni: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, Forze dell’Ordine e autorità civili e militari. Ci troviamo di fronte a una situazione che desta allarme sociale e chiede risposte».

L’associazione sostiene inoltre l’esistenza di presunti intrecci fra ambienti politici, mafiosi e funzionari incaricati delle vendite, e segnala anomalie nei compiti svolti dai custodi giudiziari e dai delegati alle vendite.

Consitalia invita la Magistratura e le Forze dell’Ordine ad avviare un’indagine approfondita per fare luce sui fatti denunciati e a tutelare il diritto alla casa dei cittadini onesti. Parallelamente, chi ritiene di aver subito abusi o irregolarità è invitato a segnalare il proprio caso attraverso i canali ufficiali dell’associazione.

