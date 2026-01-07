Malore fatale sull’A20, muore anziano automobilista di 79 anni

Un uomo di 79 anni è deceduto a seguito di un malore improvviso mentre era alla guida lungo l’Autostrada A20 in direzione Palermo. L’episodio si è verificato in prossimità dell’uscita della Galleria Telegrafo, dove il conducente è riuscito ad accostare e fermare il veicolo dopo aver avvertito un improvviso peggioramento delle proprie condizioni di salute.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, giunti sul posto in pochi minuti, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione, ma il decesso è stato constatato sul luogo dell’accaduto.

L’episodio ha avuto ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti significativi e lunghe code nel tratto compreso tra gli svincoli di Giostra e Villafranca, in direzione di Palermo. Il traffico è rimasto congestionato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ai rilievi di competenza.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, disciplinare la circolazione e avviare gli accertamenti previsti. Le autorità stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti, al fine di chiarire ogni aspetto dell’evento.

