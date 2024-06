Intitolazione caserma Carabinieri in memoria del Maresciallo Bonanno

Domani, 20 giugno 2024, si terrà a Messina una solenne cerimonia di intitolazione della Caserma dei Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado in onore del Maresciallo Ordinario Francesco Bonanno, insignito postumo della Medaglia d’Argento al Valor Militare. L’evento avrà luogo alle ore 10:00 nella centralissima Piazza Cairoli e sarà organizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Alla cerimonia parteciperanno il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, accompagnato dal Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Saranno presenti anche il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, e il Sindaco metropolitano, Dott. Federico Basile, insieme ad altre autorità civili, militari e religiose della provincia.

La famiglia del Maresciallo Bonanno avrà un ruolo centrale nella cerimonia: la figlia sarà la madrina dell’evento, mentre la moglie del maresciallo sarà presente per onorare la memoria del marito a cui verrà intitolata la caserma. L’intitolazione rappresenta un significativo riconoscimento al valore e al sacrificio del Maresciallo Francesco Bonanno, evidenziando il legame profondo tra la comunità e le forze dell’ordine.

L’iniziativa, volta a celebrare il coraggio e la dedizione di Bonanno, vedrà la partecipazione di numerose personalità locali, rafforzando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini. L’intervento del Generale Truglio, figura di spicco all’interno dell’Arma dei Carabinieri, sottolineerà ulteriormente l’importanza dell’evento e l’alto valore simbolico dell’intitolazione della caserma.

La cerimonia si preannuncia come un momento di grande commozione e rispetto, un’occasione per ricordare il contributo eroico del Maresciallo Bonanno e per rafforzare il senso di comunità e solidarietà tra i cittadini di Messina e le forze dell’ordine.

