Ciclabili e sostenibilità a Messina, Oteri: “Servono competenze reali”

I consiglieri comunali della Lega Cosimo Oteri, Amalia Centofanti e Rosaria D’Arrigo intervengono sul recente dibattito riguardante gli interventi di mobilità sostenibile, richiamando l’attenzione sulla necessità di una progettazione adeguata alle caratteristiche del territorio. I tre esponenti sottolineano che “il problema non è la pista ciclabile in sé”, ma la difficoltà di applicare modelli di mobilità “green” senza un’analisi approfondita del contesto urbano e senza un’impostazione complessiva da parte dell’Amministrazione.

I consiglieri osservano che “Messina non è una tela bianca”, richiamando la particolare conformazione della città e la presenza di criticità strutturali che richiedono soluzioni calibrate. A loro avviso, l’adozione di modelli standardizzati senza adeguati adattamenti dimostrerebbe “una preoccupante scarsa preparazione sui temi dell’urbanistica e della sostenibilità”.

Nei loro interventi precisano che il riferimento alle direttive europee non può essere utilizzato come giustificazione per l’assenza di una progettazione accurata, con il rischio di un “green frettoloso” che, pur risultando coerente con gli indirizzi normativi, finirebbe per produrre disagi e ridurre l’efficienza della rete viaria.

Secondo Oteri, Centofanti e D’Arrigo, una mobilità sostenibile efficace deve essere basata su dati concreti e su una programmazione che integri le nuove infrastrutture con il traffico cittadino. Ribadiscono che “non basta tracciare linee colorate sull’asfalto” e che qualsiasi intervento dovrebbe prevedere valutazioni tecniche e un confronto con cittadini e operatori economici. In assenza di tali condizioni, aggiungono, il ricorso al “verde” rischia di rimanere un elemento puramente estetico e comunicativo.

👁 Articolo letto 207 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.