La Vardera avvia il tour nei comuni siciliani, parte da Pozzallo

Prosegue la campagna di adesioni al movimento Controcorrente guidato da Ismaele La Vardera, che registra l’ingresso di esponenti politici e amministratori locali. Tra le nuove adesioni figura Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo ed ex deputato regionale del Partito democratico, che annuncerà ufficialmente il proprio passaggio al movimento lunedì 23 febbraio.

L’adesione di Ammatuna coincide con l’avvio da Pozzallo del tour denominato “Uno per uno”, iniziativa con cui La Vardera intende visitare tutti i 391 comuni siciliani. L’ex inviato televisivo ha inoltre manifestato l’intenzione di candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana, rafforzando la propria presenza sul territorio attraverso una serie di incontri e iniziative politiche.

La candidatura, presentata alle Officine Sandron di Palermo, ha modificato gli equilibri all’interno dell’area progressista. La Vardera, sostenuto da Alleanza Verdi e Sinistra, ha determinato un riassetto tra le forze politiche del centrosinistra, con Partito democratico e Movimento cinque stelle chiamati a confrontarsi con nuove dinamiche interne e con alcune defezioni verso Controcorrente.

Il movimento raccoglie al proprio interno esponenti della società civile e figure con precedenti esperienze istituzionali. Oltre ad amministratori locali, tra gli aderenti si contano ex deputati regionali, già componenti del Parlamento nazionale e numerosi consiglieri comunali. Si tratta di una rete eterogenea di sostenitori che ha scelto di aderire al progetto politico promosso da La Vardera.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore sviluppo dell’attività politica dell’aspirante presidente della Regione, impegnato da mesi in una campagna di presenza sul territorio siciliano attraverso incontri pubblici e iniziative locali.

