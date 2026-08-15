Catania, Fontanarossa resta chiuso: 630 voli dirottati 36% cancellati

Proseguono i disagi nel sistema aeroportuale siciliano legati all’attività dell’Etna. Lo scalo di Catania Fontanarossa resta chiuso fino alle 15 di oggi, mentre l’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, dopo una sospensione delle operazioni, ha riaperto alle 18 di ieri.

Secondo la presidente della Sac, Anna Quattrone, sono circa 1.900 i voli programmati in arrivo o partenza da Catania. «Circa il 36% sono stati cancellati e 630 sono stati dirottati negli altri aeroporti, in particolare Comiso con 140 voli», ha dichiarato. La temporanea indisponibilità dello scalo ragusano ha ulteriormente complicato la gestione dei passeggeri, distribuiti anche sugli aeroporti di Palermo e Trapani. Intanto proseguono le polemiche politiche sulla gestione dell’emergenza, con richieste di dimissioni rivolte ai vertici Sac.

Sulla situazione è intervenuto anche il commissario straordinario dell’Enac, Carlo Mearelli, che ha riferito di essere in costante coordinamento con il presidente della Regione Renato Schifani e con l’assessore Alessandro Aricò. Mearelli ha ricordato che «la responsabilità di informare e riproteggere i passeggeri resta in capo ai vettori aerei», mentre l’Enac sta verificando il rispetto della normativa europea.

Il sindaco di Catania, Enzo Trantino, ha richiamato le compagnie aeree agli obblighi relativi ai trasferimenti e all’assistenza dei viaggiatori, chiedendo chiarezza e adeguati risarcimenti.

Anche il Codacons invita i passeggeri a conservare documentazione e ricevute delle spese sostenute. L’associazione ricorda che, quando sussistono i requisiti previsti dalla normativa europea, possono essere riconosciute compensazioni di 250, 400 o 600 euro in base alla distanza della tratta.

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