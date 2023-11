La Sicilia pronta a promuovere le sue bellezze all’estero

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha recentemente visitato gli stand allestiti presso la Stazione marittima del porto di Palermo in occasione della settima edizione della Borsa del turismo extralberghiero (Bte), organizzata da Confesercenti Sicilia. Durante la sua visita, Schifani ha sottolineato l’importanza crescente del settore turistico in Sicilia, evidenziando la diversificazione dell’offerta.

Schifani ha dichiarato che la Sicilia è in grado di offrire un prodotto turistico multifunzionale che va oltre la tradizionale ricettività alberghiera. Oltre agli hotel, la regione vanta una competitiva rete di Bed and Breakfast (B&B). Questo dimostra una crescente domanda turistica per la Sicilia, ma Schifani ha enfatizzato l’importanza di saper cogliere e migliorare questa opportunità.

Il presidente ha esaltato il clima invidiabile e le bellezze storiche e archeologiche della Sicilia, definendole risorse di inestimabile valore. Ha sottolineato che non promuovere adeguatamente queste potenzialità all’estero sarebbe un errore imperdonabile.

In un momento in cui il turismo è in costante crescita, la Sicilia sembra pronta ad abbracciare questa opportunità e a lavorare per garantire una promozione efficace delle sue bellezze. La visita di Schifani alla Bte sottolinea il forte impegno della regione nel settore turistico e la sua determinazione a sfruttare appieno il proprio potenziale.

© Riproduzione riservata.