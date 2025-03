78enne contromano sulla A20, revoca patente e fermo del veicolo per 3 mesi

Un uomo di 78 anni, residente nella provincia di Ragusa, è stato intercettato dalla Polizia Stradale mentre percorreva contromano un lungo tratto dell’autostrada A20, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti. Il conducente è stato fermato dagli agenti della Sottosezione Autostradale di Messina nei pressi dell’Area di servizio Tremestieri Ovest. Le forze dell’ordine, allertate dalla Sala Operativa, hanno attuato una manovra di contenimento in modalità safety car per rallentare e poi bloccare il traffico, riuscendo così ad arrestare in sicurezza la marcia dell’auto in contromano.

L’uomo ha riferito agli agenti di non ricordare né il momento esatto né le modalità con cui aveva imboccato erroneamente l’autostrada. Secondo quanto dichiarato, si stava dirigendo da Ragusa a Milano e, a causa della lunga distanza e della fatica accumulata, non si era accorto dell’inversione di senso. «Non mi sono reso conto di aver sbagliato direzione», avrebbe detto, mostrando segni di evidente stanchezza.

Dopo essere stato rassicurato, l’anziano è stato affidato ai familiari e accompagnato negli uffici della Sottosezione Autostradale A/20 di Boccetta. Nei suoi confronti è stata disposta la revoca della patente di guida, oltre a una sanzione amministrativa particolarmente onerosa. Le autorità hanno inoltre provveduto alla decurtazione di dieci punti dalla patente e al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

