Sicilia: stanziati 900 mila euro per la sicurezza nelle spiagge libere

La Regione Siciliana ha stanziato 900 mila euro per garantire la sicurezza nelle spiagge libere. I Comuni potranno richiedere finanziamenti per dotare le spiagge di servizi di vigilanza e salvataggio, rispettando i criteri stabiliti nella circolare pubblicata sul portale regionale. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno.

I Comuni siciliani potranno contare per il 2023 su un finanziamento di 900 mila euro stanziato dalla Regione Siciliana per garantire la sicurezza nelle spiagge libere. Lo stanziamento consentirà ai Comuni di dotare le spiagge dei necessari servizi di vigilanza e salvataggio. Le modalità di accesso al finanziamento sono state definite nella circolare pubblicata sul portale della Regione Siciliana e firmata dall’assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, Andrea Messina.

L’intervento finanziario ha l’obiettivo di sostenere i comuni siciliani nella fornitura di bagnini e servizi di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere, al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti. Tuttavia, l’assessore Messina ha sottolineato l’importanza che i bagnanti mantengano la prudenza e rispettino le disposizioni delle Capitanerie di Porto.

Secondo la legge n.17 del 1998, che regola la materia, i Comuni siciliani devono assicurare la vigilanza delle spiagge libere quotidianamente, senza interruzioni, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, per un periodo compreso tra il primo maggio e il 30 settembre di ogni anno. È richiesta la presenza di almeno due bagnini ogni 150 metri di spiaggia. Il contributo finanziario coprirà fino al 50% delle spese e riguarderà esclusivamente il personale di salvataggio qualificato, che potrà essere reclutato direttamente dal Comune o tramite affidamento a una ditta. Non saranno ammesse spese per l’acquisto di beni durevoli.

Le domande di finanziamento saranno esaminate in ordine di ricezione e prevederanno alcuni criteri di priorità. Tra questi, rientrano l’attivazione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere anche a favore dei soggetti disabili e l’inserimento dell’amministrazione locale nell’elenco dei Comuni turistici. Per presentare le istanze, i Comuni dovranno utilizzare esclusivamente il servizio di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2023.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, è possibile contattare il Servizio 4 “Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni” al numero di telefono 091 7074648 o inviare una e-mail a g.talluto@regione.sicilia.it.

Con questo finanziamento regionale, i Comuni siciliani avranno l’opportunità di potenziare i servizi di sicurezza e salvataggio nelle spiagge libere, garantendo un ambiente sicuro e protetto per i bagnanti, inclusi anche i soggetti disabili.

