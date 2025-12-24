Casalvecchio Siculo, auto nella scarpata: ferito un 26enne

Un incidente stradale si è verificato in serata lungo la Strada Provinciale 20 di Mitta, nel territorio di Casalvecchio Siculo. Un giovane di 26 anni, residente nel comune, stava percorrendo l’arteria alla guida di una Fiat Grande Punto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo all’altezza della contrada Linguardo. L’autovettura è uscita dalla carreggiata ed è precipitata nella scarpata sottostante.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri della stazione di Santa Teresa di Riva e i Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Letojanni e Antillo. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sull’estrazione del conducente dall’abitacolo, resa complessa dalla posizione del veicolo nella scarpata.

Una volta messo in sicurezza, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in ambulanza presso l’ospedale di Taormina. Secondo quanto emerso dai primi riscontri medici, il 26enne avrebbe riportato una sospetta frattura alla gamba sinistra e diverse escoriazioni. Le sue condizioni, pur richiedendo ulteriori accertamenti, non destano preoccupazione e non risulterebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

👁 Articolo letto 256 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.