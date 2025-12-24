Incidente in tangenziale a Messina, furgone coinvolto in galleria

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri lungo la tangenziale di Messina, all’interno della galleria San Giovanni, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gazzi e San Filippo, in direzione Catania. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.20 e ha coinvolto un furgone che, per cause in corso di accertamento, ha urtato le pareti del tunnel. Dopo l’impatto, il mezzo ha compiuto un testa-coda, arrestando la propria corsa al centro della carreggiata.

Secondo quanto emerso, non si registrano feriti. L’incidente, tuttavia, ha avuto immediate ripercussioni sulla circolazione, determinando rallentamenti e la formazione di lunghe code lungo l’asse autostradale interessato. La dinamica ha reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico.

Una pattuglia della Polizia Stradale ha operato all’interno della galleria per regolare i flussi veicolari e consentire le operazioni di rimozione del mezzo incidentato. La presenza del furgone in posizione trasversale rispetto alla carreggiata ha contribuito ad aggravare le difficoltà di transito, soprattutto nelle prime fasi successive all’impatto.

L’incidente si è verificato in una fascia oraria caratterizzata da un’elevata intensità di traffico, con numerosi veicoli in transito, inclusi mezzi pesanti. La congestione ha interessato un ampio tratto della tangenziale, con ripercussioni anche sugli accessi agli svincoli limitrofi. Le operazioni di ripristino della normale viabilità si sono protratte per diverso tempo, fino al completo smaltimento delle code e alla riapertura della carreggiata in condizioni di sicurezza.

