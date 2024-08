Controlli velocità con Autovelox: sanzioni e tratte monitorate

La Polizia Stradale di Messina ha reso note le tratte stradali sottoposte a controlli della velocità dal 5 all’11 agosto 2024, invitando gli automobilisti a rispettare i limiti per prevenire incidenti. I controlli verranno effettuati sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nei tratti con maggiore incidenza di sinistri.

I limiti di velocità attualmente in vigore sono di 130 km/h sulle autostrade, ridotti a 110 km/h in caso di maltempo, e di 110 km/h sulle strade extraurbane principali, che scendono a 90 km/h con condizioni meteorologiche avverse.

Le sanzioni previste per il superamento dei limiti di velocità variano a seconda dell’infrazione commessa. Fino a 10 km/h oltre il limite si applica una multa da 42 a 173 euro. Da 10 a 40 km/h oltre il limite, la sanzione pecuniaria oscilla tra 173 e 694 euro, con la decurtazione di 3 punti dalla patente. Per eccessi di velocità da 40 a 60 km/h oltre il limite, la multa va da 543 a 2.170 euro, con decurtazione di 6 punti e sospensione della patente da uno a tre mesi. Superare di oltre 60 km/h i limiti massimi comporta una sanzione tra 845 e 3.382 euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da sei a dodici mesi, con revoca in caso di recidiva biennale.

Particolare attenzione sarà riservata ai veicoli commerciali e ai mezzi di trasporto persone, come autobus e camion, mediante l’uso di cronotachigrafi e tachigrafi digitali per il monitoraggio della velocità. Le sanzioni sono più severe per i neopatentati e i conducenti professionali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade.

La Polizia Stradale di Messina, attraverso questa iniziativa, punta a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di mantenere comportamenti di guida responsabili e rispettosi delle normative vigenti per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

