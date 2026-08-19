Natante si ribalta a Licata, salvate sette persone tra cui bambini

Due operazioni di soccorso in mare sono state effettuate dalla Guardia costiera nell’arco di meno di 24 ore tra Licata e San Vito Lo Capo, coinvolgendo complessivamente undici persone, tra cui alcuni bambini.

Il primo episodio si è verificato ieri mattina nelle acque antistanti contrada Canticaglione, lungo il litorale di Licata. Un natante con sette persone a bordo, per cause ancora in corso di accertamento, si è improvvisamente capovolto. Tra gli occupanti erano presenti anche alcuni minori.

I primi a intervenire sono stati alcuni bagnanti e surfisti presenti nella zona, che hanno raggiunto le persone finite in acqua e provveduto a metterle in sicurezza, allertando contemporaneamente i soccorsi. Sul posto è successivamente intervenuta una motovedetta della Capitaneria di Porto, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Un ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, senza riportare conseguenze gravi.

Un secondo intervento era stato effettuato nel tardo pomeriggio di lunedì al largo di San Vito Lo Capo. Una coppia con due bambini piccoli, a bordo di un natante a noleggio, ha chiesto assistenza dopo un’avaria al motore accompagnata dalla presenza di fumo.

Un gommone della Guardia costiera ha raggiunto l’imbarcazione in meno di mezz’ora. La madre e i due bambini sono stati trasbordati e accompagnati al porticciolo di San Vito Lo Capo. Poco dopo è stato soccorso anche il padre.

👁 Articolo letto 128 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.