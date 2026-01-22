Danni Ciclone Harry, Salvo (MCL): “Territorio fragile e scelte da rivedere”

Dopo il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia è in corso la ricognizione dei danni causati dall’evento meteorologico, definito di portata eccezionale. Sul tema è intervenuto il segretario del Movimento Cristiano Lavoratori di Patti, Placido Salvo, che ha richiamato l’attenzione sulla fragilità del territorio e sulle scelte compiute nel tempo dall’uomo nella gestione degli spazi naturali.

Secondo Salvo, nel corso degli anni si è assistito alla realizzazione di strutture e manufatti in aree che sarebbero dovute rimanere libere, in particolare lungo le coste. In passato, ha ricordato, la presenza delle dune di sabbia consentiva al vento di spostare naturalmente i sedimenti verso la battigia, creando una barriera protettiva contro i marosi stagionali. “Oggi, al posto delle dune, sorgono lidi e altre strutture che impediscono questo processo naturale”, ha affermato, sottolineando come ciò abbia ridotto le difese naturali del litorale.

Il segretario del Mcl ha poi fatto riferimento agli interventi effettuati negli alvei dei fiumi e dei torrenti, dove sono state costruite briglie in cemento con l’obiettivo di rallentare la velocità delle acque. Tali opere, ha spiegato, trattengono i detriti che non raggiungono più il mare, impedendo il naturale ripascimento delle spiagge e determinando, nel tempo, l’innalzamento del livello dei materiali nei letti fluviali. Questa situazione, secondo Salvo, in diversi casi si avvicina ai limiti di sicurezza delle sponde che dovrebbero proteggere i centri abitati dalle esondazioni.

Da qui la proposta di autorizzare ditte specializzate al drenaggio di fiumi e torrenti, con il prelievo degli inerti da destinare all’edilizia o al ripascimento costiero. “Si creerebbero opportunità di lavoro e risorse economiche per i comuni e le regioni”, ha dichiarato, evidenziando come l’attuale divieto comporti costi elevati per la collettività nel momento in cui, a seguito delle esondazioni, quei materiali vengono classificati come rifiuti speciali.

