Brolo, inaugurata Piazzetta Gumina dopo i lavori di riqualificazione

A Brolo è stata inaugurata Piazzetta Gumina al termine di un intervento di riqualificazione che ha interessato l’area di Piana e il centro urbano. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Giuseppe Laccoto, dei componenti della Giunta municipale, del presidente del Consiglio comunale e di diversi consiglieri. Dopo la benedizione impartita dal parroco don Enzo Caruso, l’amministrazione ha ufficializzato la restituzione dello spazio alla cittadinanza.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco Laccoto ha evidenziato il valore sociale dell’intervento, sottolineando il ruolo della piazzetta come luogo di aggregazione e fruizione quotidiana. “Restituire uno spazio pubblico alla cittadinanza – ha dichiarato – significa rafforzare il senso di comunità e migliorare concretamente la qualità della vita quotidiana”. L’area è stata dotata di nuovi arredi e giochi per bambini, con l’obiettivo di favorire l’utilizzo da parte delle famiglie e dei residenti.

L’opera è stata finanziata con risorse regionali pari a 485 mila euro, ottenute tramite un emendamento alla legge finanziaria promosso dallo stesso Laccoto nella sua qualità di deputato regionale e successivamente inserito nella legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024. I fondi sono destinati alla manutenzione straordinaria di strade e spazi pubblici del centro urbano.

Il finanziamento è stato articolato in due lotti. Il primo, di 190 mila euro, ha riguardato la riqualificazione di Piazzetta Gumina. Il secondo, pari a 294 mila euro, interesserà Piazza Jacopo Ortis, nel tratto compreso tra il ristorante La Cicala e via Onorevole Germanà, oltre a via Madonna di Lourdes e vico Marina.

Nel suo intervento, il sindaco ha inquadrato l’opera in un più ampio programma di rigenerazione urbana: “Questo intervento si inserisce in un percorso chiaro e coerente di riqualificazione urbana che come amministrazione stiamo portando avanti da anni”.

Nell’ambito dello stesso programma, in via Quasimodo è stato inoltre sistemato uno spazio con la realizzazione di un’aiuola e nuovi posti auto, con effetti sul decoro e sulla funzionalità dell’area.

