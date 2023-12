Pescatore scomparso a San Leone: ricerche in corso

Agrigento è in preda all’angoscia per la misteriosa scomparsa di un pescatore, avvenuta venerdì 8 dicembre, mentre era in mare a San Leone. Il pescatore, il cui nome non è stato reso noto, non è rientrato a casa dopo una giornata di pesca, scatenando l’allarme tra i suoi familiari.

La situazione ha immediatamente attivato la capitaneria di porto di Porto Empedocle, che ha impiegato motovedette e un elicottero per le operazioni di ricerca. Anche alcune imbarcazioni da pesca locali si sono unite agli sforzi di ricerca coordinati dalla capitaneria.

Le ricerche, sospese durante la notte, sono riprese all’alba e hanno coinvolto una vasta area, compreso il tratto di mare di fronte al fiume Naro nella zona di San Leone. Il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco da Palermo è stato chiamato per ispezionare i fondali, una zona frequente per il pescatore scomparso.

